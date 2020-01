Vodafone Happy Friday regala 20% di sconto su YOOX, solo oggi 3 gennaio 2020

Anno nuovo, vecchie promozioni, quantomeno gradite. Proprio oggi, venerdì 3 gennaio 2020, è il momento di un nuovo Vodafone Happy Friday, l'iniziativa targata Vodafone Italia che a cadenza settimanale regala sconti, buoni e molto altro ai propri clienti più fedeli. Vediamo le novità, in questo rapido articolo.

Oggi, venerdì 3 gennaio 2020, Vodafone Italia regala con il Vodafone Happy Friday un buono sconto del 20% per gli acquisti su yoox.com o sull'app YOOX, sito di moda, design e arte. Forse alcuni di voi ricorderanno un'iniziativa simile: difatti lo scorso anno Vodafone Italia propose un identico buono.

Per ottenere lo sconto del Vodafone Happy Friday sarà sufficiente recarsi nella vostra App MyVodafone, e poi alla sezione dell'Happy Friday, il tutto entro le 23:59 di oggi 3 gennaio 2020. Il buono sconto potrà poi essere utilizzato entro il 6 gennaio 2020, anche nella sezione Saldi di YOOX (ma non è cumulabile con altre promozioni).