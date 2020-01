Vodafone e TIM, arriva il 5G: prime offerte, prezzi e contenuti

Il 5G sta finalmente arrivando in Italia: nel 2020 i clienti di alcuni operatori storici italiani, per esempio di TIM e Vodafone Italia, potranno accedere alla rete superveloce, ad una nuova tipologia di connessione che rappresenta il ponte verso il futuro delle comunicazioni. Arrivano anche i dettagli circa le prime offerte e i primi piani tariffari.

Proprio TIM e Vodafone hanno chiarito, in queste ore, quali saranno le prime offerte 5G ad essere proposte, a base di un quantitativo elevatissimo di GIGA ovviamente, gli stessi che forniranno la base per la nuova rete superveloce. TIM, in particolare, ha presentato TIM Advance 5G, con minuti illimitati, SMS altrettanto illimitati e 50GB di internet in 5G e velocità di connessione fino a 2 gigabit per secondo. Il prezzo di abbonamento mensile sarà pari a 29,99 euro, con costo di attivazione dell'offerta di 9 euro. Con TIM Advance 5G Top i GIGA illimitati diventano 100, e il prezzo di abbonamento mensile sale a 49,99 euro.

Anche Vodafone ha preparato i suoi primi piani tariffari per il 5G, presto disponibili nel 2020. Vodafone Red Unlimited Smart offrirà minuti ed SMS illimitati, poi 20 GIGA al prezzo mensile di 18,99 euro al mese, con velocità di connessione pari a 10 Gbps. Dopo questo "lancio promozionale" il piano tariffario passerà a 24,99 euro al mese; Vodafone Red Unlimited Ultra punta invece più in alto, con 30 GIGA di internet al prezzo mensile di 24,99 euro (in promozione), poi fissati a 34,99 euro al mese. Il non plus ultra è probabilmente rappresentato, però, da Vodafone Red Unlimited Black, con GIGA illimitati a 39,99 euro al mese in promozione, poi 59,99 euro di abbonamento mensile.