Final Fantasy 7 Remake in uscita su PC, rivela il codice della demo

Final Fantasy 7 Remake approderà anche su PC: lo rivelano alcuni riferimenti piuttosto precisi presenti nella demo del gioco, in uscita su PS4 il 3 marzo con un'esclusiva solo temporale.



Dopo aver scoperto una serie di spoiler riguardanti la versione completa, infatti, i dataminer hanno trovato fra i dati della demo anche informazioni legate alla risoluzione, con rimandi a feature specifiche delle schede NVIDIA e AMD.



Peraltro, stando alle dimensioni delle cutscene il gioco girerà su PlayStation 4 a 1080p e 30 frame al secondo, sebbene non sia ancora chiaro quale tipo di miglioramento verrà apportato alla grafica su PS4 Pro.



A questo punto possiamo immaginare che da marzo 2021 le porte di Final Fantasy VII Remake si apriranno anche alla piattaforma Windows ed eventualmente a Xbox One e alle console next-gen.