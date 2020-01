Trony, volantino Meglio dei Saldi: offerte su FIFA 20 e PS Plus

Trony ha lanciato il nuovo volantino, Meglio dei Saldi, con offerte sull'acquisto di giochi e abbonamenti valide fino al 30 gennaio.



Nello specifico, è possibile acquistare FIFA 20 in versione PS4 o Xbox One a 49,99 euro anziché 69,99, per un risparmio del 28%: un'ottima occasione per gli appassionati del calcistico targato Electronic Arts.



È inoltre disponibile l'abbonamento annuale a PlayStation Plus al prezzo di 44,99 euro anziché 59,99, per un risparmio del 25%.



Per alcuni punti vendita Trony ubicati in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sono inoltre valide ulteriori offerte e un diverso volantino intitolato Keep Calm... Nervi Saldi.



In questo caso le promozioni sono ancora più interessanti: c'è Xbox One S in bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order a 229,95 euro anziché 299,99, nonché sconti fino al 50% su svariati giochi.