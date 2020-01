Avengers: Endgame, incassi totali a oltre 2,8 miliardi di dollari

Avengers: Endgame ha superato i 2,8 miliardi di dollari di incassi grazie all'aggiornamento del box office cinese, che ha aggiunto altri 3 milioni al totale.



Parliamo di un nuovo record per Avengers: Endgame, che diventa il primo film in assoluto ad aver incassato quella cifra, lanciando una sfida imponente per chiunque proverà a fare altrettanto in futuro.



A tal proposito, James Cameron è fiducioso che Avatar 2 possa ambire a superare Avengers: Endgame, ma bisognerà attendere il debutto della pellicola nelle sale per sapere se si tratta o meno di un'ipotesi realistica.