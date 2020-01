Giochi gratis, iniziano a essere tanti, forse troppi: ci giocate o li lasciate ammuffire?

Giochi gratis, sono tanti, forse troppi? Riuscite a giocarli tutti? Partiamo da un dato: tra l'inizio di dicembre e oggi 2 gennaio 2019 i giocatori PC hanno ricevuto in regalo una quantità di giochi davvero impressionante. Solo l'Epic Games Store, tra offerte settimanali e iniziative speciali, ne ha dati via più di venti, cui vanno aggiunti gli almeno quattro di GOG. Chi è abbonato a Twitch Prime ne ha ricevuti almeno altri dieci. In totale, nel solo periodo natalizio, ai soli giocatori PC sono stati regalati circa quaranta giochi, tra tripla A e indie. Considerando l'intero anno la cifra può essere più che raddoppiata, mettendo nel mucchio il gioco a settimana regalato dall'Epic Games Store (a volte ne regala di più), i regali di GOG, quelli di Humble Bundle e qualche gioco gratuito dato su Steam.



Su console la situazione è molto più tranquilla, visto che i giochi vengono regalati soltanto agli abbonati ai vari servizi legati alle diverse piattaforme. Parliamo ovviamente di PlayStation Plus su PS4 (e immaginiamo anche sulla futura PS5), Xbox Games With Gold su Xbox One, Xbox 360 e le future Xbox Series X e Nintendo Switch Online su Nintendo Switch (in questo caso i regali sono tutti giochi vecchi, dati saltuariamente). Facendo un rapido conto, un possessore di PS4 abbonato al Plus ha ricevuto nel 2019 almeno ventiquattro giochi gratuiti, mentre chi possiede Xbox One ed è un abbonato Gold ne ha potuti giocare almeno quarantotto (i giochi Xbox 360 regalati sono sempre fruibili anche su Xbox One).



Precisiamo che i conteggi non sono precisissimi e sono arrotondati per difetto. Del resto l'importante qui non è sapere quanti giochi siano stati effettivamente regalati nel corso dell'anno, ma quanti ne vengano effettivamente giocati. La risposta a questa domanda la potete dare solo voi, perché non esistono statistiche ufficiali diramate dai vari negozi o dai publisher.



Per condividere la mia esperienza (abbandono la prima persona plurale di ordinanza), devo confessare da giocatore PC che da quando i regali sono diventati troppo frequenti, molti giochi finisco per non installarli nemmeno. È vero che ormai ho sviluppato i miei gusti e intuisco facilmente ciò che mi può o non mi può piacere, ma è indubbio che molti doni vadano sprecati, per così dire, ossia diventino solo una voce di un elenco di giochi mai avviati che va facendosi sempre più lungo. È da questa amara constatazione che è nato questo articolo, ossia dalla curiosità di sapere se c'è qualcuno di voi che riesce a giocare tutto oppure se vi trovate nelle mie stesse condizioni (mie e di molti amici e conoscenti, da quanto ho capito chiedendo in giro).