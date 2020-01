WandaVision, uscita nel 2020 secondo il nuovo trailer di Disney+

WandaVision potrebbe arrivare su Disney+ nel corso del 2020, sebbene l'uscita della serie fosse prevista per l'anno prossimo



A rivelarlo è il nuovo trailer dedicato ai contenuti in arrivo durante il 2020 sulla piattaforma Disney+, contenuti che includono appunto WandaVision.



La serie approfondirà i personaggi di Wanda Maximoff e Visione, portando poi la Scarlet Witch a rivestire un ruolo importante nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Fra gli altri show presenti nel video spiccano The Mandalorian con la stagione 2, Toy Story 4, Star Wars: The Clone Wars, Falcon and the Winter Soldier, Aladdin e The Lion King.