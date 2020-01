Twitch, LENivayaAya senza parole dopo aver ricevuto una grossa donazione

La streamer LENivayaAya, specializzata in trasmissioni IRL su Twitch (in-real-life), è rimasta senza parole dopo aver ricevuto una grossa donazione da un suo fan. Pensate che gli ha regalato ben mille dollari.



La somma è arrivata dopo che LENivayaAya aveva espresso la volontà di cambiare PC per migliorare la qualità della trasmissione, aprendo una raccolta fondi. I 1000 dollari le sono stati dati al termine di una canzone (deve essere piaciuta moltissimo allo spettatore) e hanno quasi completamente riempito la barra dell'obiettivo fissato su Twitch (60% in un colpo solo). Stando al suo profilo Instagram, LENivayaAya è un'appassionata di cosplay.



Dove sarebbe la notizia? Non fate domande retoriche, suvvia. Prendetela come un'altra dimostrazione dell'escalation di interesse del pubblico verso streamer di ogni genere sessuale. Del resto donazioni del genere sono rare, soprattutto se poi non c'è qualcosa che vibra (si scherza), e vederne sempre di più date su Twitch significherà pur qualcosa.