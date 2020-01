PS Plus gennaio 2020, ecco i giochi PS4 gratis del mese

PS Plus vedrà l'arrivo a gennaio 2020 di due nuovi giochi PS4, scaricabili gratis dagli abbonati al servizio Sony.



Si tratta dunque di Uncharted: The Nathan Drake Collection e di Goat Simulator, entrambi disponibili a partire dal 7 gennaio 2020. Non c'è ancora la conferma ufficiale ma un video trapelato in anticipo sul canale tedesco di PlayStation riporta i due titoli e possiamo considerarlo una fonte decisamente affidabile.



Uncharted: The Nathan Drake Collection è una raccolta comprendente i capitoli classici della celebre serie Naughty Dog usciti su PS3 e adattati con alcuni accorgimenti tecnici per PS4, dunque troviamo al suo interno Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake, tutti proposti in un unico pacchetto.



Goat Simulator è invece il folle simulatore di capra da parte di Coffee Stain Studios, diventato un vero e proprio fenomeno di massa. Partito come una sorta di scherzo su PC, il gioco è diventato praticamente virale, ottenendo un grande successo e approdando anche sulle console, ponendoci nel vello di una capra alle prese con la distruzione indiscriminata dell'ambiente circostante.



Entrambi i giochi saranno disponibili dal 7 gennaio 2020, nei primi del mese verranno inoltre rimossi i giochi gratuiti attuali di PS Plus per dicembre 2019, ovvero Tifanfall 2 e Monster Energy Supercross.