Mega Drive Mini, con Project Lunar è possibile installare altri giochi

Mod My Classic ha pubblicato la versione 1.0.0 di Project Lunar, dopo tre mesi di beta, tool che consente di installare nuovi giochi nel Mega Drive Mini.



Una delle mancanze più grandi delle mini console celebrative è l'impossibilità di installare giochi diversi da quelli presenti nella confezione, cosa che le castra inesorabilmente. In alcuni casi, come il TheC64 e il TheC64 Mini, il software di sistema consente di farlo, ma si tratta di eccezioni, dato che i produttori preferiscono mantenerle chiuse. Ovviamente gli appassionati non si fermano di fronte ai blocchi, quindi ecco nascere strumenti come Project Lunar che servono per aggirarli.



Oltre ad aggiungere giochi al Mega Drive Mini, Project Lunar consente anche di gestirli, di farne il back up e di utilizzare tutta una serie di software di appoggio che aumentano a dismisura l'esperienza della mini console.



Se vi interessa, questa è la pagina ufficiale del Project Lunar 1.0.0, dove troverete tutte le spiegazioni che vi servono per installarlo e usarlo.