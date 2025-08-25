L'annuncio dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di settembre è dietro l'angolo

Con agosto ormai agli sgoccioli, è questione di giorni prima che Sony sveli i nuovi titoli PS4 e PS5 inclusi nel catalogo di PlayStation Plus in arrivo a settembre, che saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, indipendentemente dal livello del servizio.

Salvo sorprese, l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 27 agosto alle 17:30 italiane. Sebbene non si tratti di una data ufficiale, la previsione si basa sul consueto modus operandi di Sony, che tende a rivelare i giochi il mercoledì precedente al primo martedì del mese. Non è una regola fissa e ci sono delle eccezioni, seppur rare: il mese scorso, ad esempio, l'annuncio è arrivato di martedì, ma è comunque molto probabile che le novità vengano svelate entro questa settimana.