L'annuncio dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di settembre è dietro l'angolo

Con agosto ormai agli sgoccioli, è questione di giorni prima che Sony sveli i nuovi titoli PS4 e PS5 inclusi nel catalogo di PlayStation Plus in arrivo a settembre, che saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, indipendentemente dal livello del servizio.
Salvo sorprese, l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 27 agosto alle 17:30 italiane. Sebbene non si tratti di una data ufficiale, la previsione si basa sul consueto modus operandi di Sony, che tende a rivelare i giochi il mercoledì precedente al primo martedì del mese. Non è una regola fissa e ci sono delle eccezioni, seppur rare: il mese scorso, ad esempio, l'annuncio è arrivato di martedì, ma è comunque molto probabile che le novità vengano svelate entro questa settimana.
Quando saranno disponibili i giochi del PS Plus di settembre?
Allo stesso modo, è semplice prevedere quando i nuovi giochi del PlayStation Plus Essential verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati. In questo caso la data da segnare sul calendario è martedì 2 settembre, subito dopo l'aggiornamento mattutino del PlayStation Store. A quel punto, sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata al PlayStation Plus dalla console o tramite la versione web del PS Store per riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale.
Nel frattempo, la line-up di settembre resta ancora avvolta nel mistero. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, la scopriremo solo al momento dell'annuncio ufficiale. Vi ricordiamo che avete tempo fino al 1° settembre per riscattare i giochi "in regalo" di agosto, tra cui spiccano Lies of P e DayZ.