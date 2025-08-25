Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è stato giocato per 10 milioni di ore, si festeggia con nuovi contenuti

Activision ha annunciato che i giocatori hanno passato più di 10 milioni di ore con Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 . Per celebrare il traguardo, l'editore ha ricordato l'arrivo di nuovi aggiornamenti , che miglioreranno l'esperienza di gioco, tra i quali spicca la modalità Crea-un-parco, che permette di realizzare rampe spettacolari, gap estremi e skatepark personalizzati, tutti condivisibili con gli amici nelle partite private.

Tutte le novità dell'aggiornamento

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ha già vistro introdurre numerosi miglioramenti alla qualità di gioco, tra cui notifiche per i Punti Stat, grind e gap più precisi e consistenti, oltre a ottimizzazioni che migliorano la fluidità di livelli, menu e modalità.

L'aggiornamento introduce diverse novità e miglioramenti richiesti dalla community, mirati a perfezionare l'esperienza di gioco. Tra queste, abbiamo già ricordato i parchi personalizzati nelle partite private, probabilmente la funzione più richiesta in assoluto. Quindi, i giocatori possono creare i propri skatepark nella modalità "Crea-un-parco" e poi utilizzarli per sfidare gli amici in partite private online. Per farlo, basta andare nel menu multiplayer, selezionare "Partita Privata" e, nella sezione di selezione della mappa, scegliere la scheda "Crea-un-parco".

Per quanto riguarda la qualità della vita, sono state introdotte diverse modifiche per rendere il gioco più fluido e intuitivo, come le Notifiche Punti Stat, con un'icona aggiunta sulla pagina delle statistiche quando si ha un punto da spendere; tracciamento più semplice degli oggetti collezionabili, come le tavole nascoste nella modalità Carriera; gameplay più consistente, con grind e gap sistemati in diversi livelli (come College, Cruise Ship e Movie Studio) per renderli più precisi.

Non mancano ottimizzazioni varie e bug corretti, con l'aggiornamento che risolve numerosi problemi tecnici per migliorare la stabilità generale del gioco su tutte le piattaforme su cui è disponibile, ossia PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 1 e 2.