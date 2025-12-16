PlayStation Plus Extra perderà almeno quattro giochi PS4 e PS5 a gennaio

Al momento sono stati confermati quattro titoli in uscita:

Come da programma, da oggi sono disponibili i nuovi titoli PS4 e PS5 di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium . Contestualmente, la sezione "Ultima occasione per giocare" su PS5 è stata aggiornata, rivelando quali giochi lasceranno il catalogo nel mese di gennaio .

La lista potrebbe espandersi

Questi giochi saranno rimossi dal servizio martedì 20 gennaio, lo stesso giorno in cui il catalogo si arricchirà con le nuove aggiunte del mese. Gli abbonati hanno quindi più di un mese di tempo per provarli o completarli, se non lo hanno già fatto.

È importante sottolineare che la lista potrebbe non essere definitiva: Sony aggiorna spesso la sezione "Ultima occasione per giocare" e non è escluso che altri titoli vengano segnalati per la rimozione nelle prossime settimane.

Parallelamente, dicembre porta con sé nuove aggiunte di rilievo per gli abbonati Extra e Premium. Tra i titoli aggiunti oggi troviamo Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty e Granblue Fantasy: Relink.