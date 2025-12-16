0

PlayStation Plus Extra perderà almeno quattro giochi PS4 e PS5 a gennaio

La sezione "Ultima occasione per giocare" di PS5 è stata aggiornata, svelando quali giochi lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra a gennaio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/12/2025
Kazuma Kiryu in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Come da programma, da oggi sono disponibili i nuovi titoli PS4 e PS5 di dicembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Contestualmente, la sezione "Ultima occasione per giocare" su PS5 è stata aggiornata, rivelando quali giochi lasceranno il catalogo nel mese di gennaio.

Al momento sono stati confermati quattro titoli in uscita:

  • Like a Dragon: The Man Who Erased His Name - PS4 e PS5
  • SD Gundam Battle Alliance - PS4 e PS5
  • Sayonara Wild Hearts - PS4 e PS5
  • Monopoly Plus - PS4 e PS5

La lista potrebbe espandersi

Questi giochi saranno rimossi dal servizio martedì 20 gennaio, lo stesso giorno in cui il catalogo si arricchirà con le nuove aggiunte del mese. Gli abbonati hanno quindi più di un mese di tempo per provarli o completarli, se non lo hanno già fatto.

I regali per i fan PlayStation per un Natale perfetto: ecco le idee giuste, se non ne hai I regali per i fan PlayStation per un Natale perfetto: ecco le idee giuste, se non ne hai

È importante sottolineare che la lista potrebbe non essere definitiva: Sony aggiorna spesso la sezione "Ultima occasione per giocare" e non è escluso che altri titoli vengano segnalati per la rimozione nelle prossime settimane.

Parallelamente, dicembre porta con sé nuove aggiunte di rilievo per gli abbonati Extra e Premium. Tra i titoli aggiunti oggi troviamo Assassin's Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty e Granblue Fantasy: Relink.

#PlayStation Plus
