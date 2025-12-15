I regali per i fan PlayStation per un Natale perfetto: ecco le idee giuste, se non ne hai

I giocatori PS4 e PS5 spesso adorano tutto quello che è griffato PlayStation e quindi se dovete fare loro un regalo di Natale, il nostro consiglio è di optare per una di queste idee.

Jingle Bells di sottofondo, lucine da attacco epilettico in ogni angolo e la disperata ricerca del regalo giusto per la persona speciale: siamo chiaramente sempre più vicini al Natale. Manca veramente poco e se ancora non avete pensato a cosa comprare per festeggiare con familiari e amici, vi veniamo in aiuto noi. O perlomeno, lo possiamo fare se chi riceverà il vostro regalo è un grandissimo fan di PlayStation. Se state leggendo questo articolo supponiamo che sia proprio questo il caso, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con un bel elenco di regali adatti a tutte le tasche e a tutti i videogiocatori e le videogiocatrici amanti dei prodotti di Sony.

PS5, PS5 Digital e PS5 Pro Partiamo dalla proposta più ovvia, che persino chi non è pratico dei videogiochi avrà immaginato: una bella console PlayStation 5. Se chi riceverà il regalo è fermo a PS4, la vecchia generazione, sicuramente regalare una PS5 non è una brutta idea. Non è però così semplice, perché bisogna anche saper scegliere la giusta console. PS5 Pro è il modello migliore in termini di prestazioni Ci sono infatti tre modelli tra i quali scegliere; ecco i link per trovarli su Amazon: PS5 Standard - il modello base con lettore ottico, perfetto se si possiedono dei giochi su disco di PS4, così da poterli usare con la nuova console

PS5 Digital - meno costosa, poiché senza lettore ottico (si può comprare a parte) e quindi permette di usare solo i giochi in digitale

PS5 Pro - la versione più costosa e senza lettore ottico (si può comprare a parte), ma anche il modello più potente per chi vuole godersi i videogiochi nella versione migliore

DualSense Edge Se il vostro fan PlayStation ha già una PlayStation 5, una soluzione alternativa in termini di hardware è optare per un controller DualSense Edge. Dovete infatti sapere che si tratta della versione migliore (e più costosa) del controller base incluso con ogni console. Il DualSense Edge per PlayStation 5 include una custodia per il trasporto, un cavo per la ricarica, grilletti sostitutivi e coperture per gli analogici. Questo controller dispone di funzionalità uniche, come diverse intensità per la vibrazione, per la sensibilità delle levette, la regolazione dei grilletti con tre livelli di resistenza. Potete anche impostare diversi profili di controllo e mappare i tasti.

PS Portal Ammettiamo però che la persona a cui volete fare il regalo non riesca poi così spesso a giocare ai videogiochi, perché è lontana da casa per viaggi e lavoro. Bene, Sony ha una soluzione per voi. PS Portal è un "remote player", ovvero permette di giocare con la propria PS5 dalla distanza, ma anche di sfruttare una selezione di titoli in versione cloud, se si è abbonati a PS Plus Premium. PlayStation Portal, disponibile su Amazon nell'elegante versione nera, permette di giocare da qualsiasi luogo, fintanto che si ha un collegamento a internet. Basta che la console PS5 non sia spenta e PS Portal diventa un secondo schermo tramite il quale divertirsi, con tutte le funzioni del DualSense incluse.

Videogiochi PlayStation… iniziando con le esclusive Ammettiamo però che gli hardware non siano il regalo di Natale adatto, magari anche per colpa del prezzo certamente non basso. Un'altra opzione scontata sono i videogiochi: quali scegliere? Ovviamente è importante sapere i gusti della persona alla quale volete fare un regalo e sapere cosa possiede, ma il nostro consiglio è di dare priorità alle esclusive PS5. Parliamo di videogiochi come: Marvel's Spider-Man 2, per vivere una emozionante storia supereroistica a New York

Ghost of Yotei, un gioco di combattimenti nel Giappone feudale che parla di famiglia e vendetta

Death Stranding 2: On the Beach, un titolo dove esplorare luoghi impervi e scoprire una storia complessa ma di grande impatto

Horizon Zero Dawn Remastered Edition, una avventura che ci porta nel futuro della Terra con robot dinosauri e combattimenti con l'arco

Crediti PlayStation Store Sì, lo sappiamo: "come faccio a sapere cosa gli piace? Non conosco i videogiochi!". Lo capiamo e per questo abbiamo pensato a una soluzione per chi proprio non ha idea di come fare a scegliere il gioco giusto: non scegliere affatto! Potete infatti optare per i crediti PlayStation Store (su Amazon trovate vari tagli), così che la persona che riceve il regalo di Natale possa comprare ciò che preferisce tramite il negozio digitale di PlayStation 4 e 5. Inoltre, il credito può anche essere usato per comprare l'abbonamento PS Plus, necessario per giocare online e per accedere a grandi cataloghi di videogiochi.

Tazza a tema PlayStation Se preferite qualcosa di meno costoso e di adatto a tutti, potete optare per una bella tazza a tema. Vi suggeriamo nello specifico questo modello termosensibile che cambia aspetto. È una tazza da 550 ml, perfetta per una bella cioccolata in compagnia. La tazza termosensibile di PlayStation è prodotta da Paladone e di base è nera con una scritta in giapponese, ma con un liquido caldo all'interno svela il classico logo di PlayStation su sfondo grigio.

LEGO Horizon Forbidden West Se dovete fare un regalo a un/una fan dei LEGO e di PlayStation, la soluzione è molto facile: il set LEGO Horizon Forbidden West è semplicemente perfetto. Si tratta di una riproduzione del Collolungo, una delle creature pacifiche della serie Horizon. Il set LEGO Horizon Forbidden West è di grandissima qualità, non solo perché ricrea perfettamente la creatura robotica, ma anche perché non mancano vari dettagli ai suoi piedi, compresa la protagonista Aloy e un'altra creatura nota del videogioco.

Sveglia Controller PlayStation Se avete in casa un giovane nostalgico degli anni di PS4, potete optare per la sveglia a forma di DualShock 4, ovvero il controller della vecchia console di Sony. Si tratta di un'ottima riproduzione, con licenza ufficiale. La sveglia DualShock 4, come potete vedere su Amazon, ha uno schermo digitale con retroilluminazione e i pulsanti sono funzionanti per gestire le sveglie e il cambio dell'ora.

Lampada a LED con i simboli PlayStation Se l'onnipresenza degli smartphone ha reso inutili le sveglie, potete optare per un altro oggetto adatto al comodino: una lampada a LED con i simboli PlayStation. La parte divertente è che è realizzata con la forma di una lampadina a incandescenza vecchio stile. La lampada con licenza ufficiale PlayStation ha una base in ceramica e il bulbo in vetro: è quindi molto solida e perfetta per una mensola o un comodino, anche oggetto da arredamento. In altezza arriva a poco più di 24 cm.