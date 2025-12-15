Codex Mortis è Vampire Survivors, ma creato in tre mesi usando solo l'IA

Oramai l'IA è sempre più presente nei videogiochi e ci sono spesso piccoli elementi creati con tale tecnologia. Ci sono però anche videogiochi che usano l'intelligenza artificiale in modo più ampio, come Codex Mortis .

I dettagli sullo sviluppo di Codex Mortis

Lo sviluppatore, Grolaf noto anche come Crunchfest, ammette serenamente che Codex Mortis - che ha richiesto solo tre mesi per essere creato - è stato prodotto interamente con l'IA. Ad esempio, gli artwork sono stati realizzati con ChatGPT mentre le animazioni sono state create con "uno shader scritto da Claude Code".

Come già detto, non è stato usato alcun motore grafico in quanto è "pure TypeScript" (un linguaggio di programmazione open source di Microsoft). Inoltre, il rendering è stato creato con PIXI.js, il sistema per la rappresentazione degli oggetti di gioco è realizzato con bitECS e per rendere tutto una vera app desktop è stato usato Electron. Infine, la programmazione è stata fatta "a sentimento" con Claude Code (perlopiù Opus 4.1 e 4.5). Anche ogni elemento sonoro è stato creato con l'IA.

Codex Mortis ci permette di fondere cinque scuole di magia oscura e usare potenti attacchi e sinergie in scontri contro armate di non morti in stile bullet hell. Si può giocare da soli o in cooperativa ed è già disponibile una demo su Steam.

Inizialmente l'autore ha provato a creare un prototipo per capire se era possibile fare qualcosa di questo tipo e poi ha espanso il progetto, sebbene ovviamente ci sia voluto un minimo di impegno. "Mantenere uno stile artistico coerente è stato complicato, ma GPT è riuscito a ricordare lo stile visivo che mi piaceva e lo ha mantenuto coerente nelle diverse sessioni", ha detto a un commentatore. "Ho usato solo il GPT normale, non l'API delle immagini. Inoltre, non sono riuscito a far funzionare correttamente le animazioni dei personaggi, quindi ho optato per un effetto di oscillazione basato su shader."

"È la prima volta che realizzo qualcosa senza un motore. L'integrazione di Steam con Electron non è stata così fluida come con Unity o Unreal. Ho provato prima Tauri, ma non funziona affatto bene con Steam. E la cosa più importante che ho capito è che rispetto allo sviluppo tradizionale di app, questo è molto meno faticoso dal punto di vista mentale, un po' come dare un esoscheletro a un operaio edile, LOL."

