Il remake di Ghost Hunters fatto completamente con l'IA generativa è una delle cose peggiori dell'anno

Gli Oliver Twins non sono più da anni sulla cresta dell'onda, ma gli appassionati di videogiochi e di storia dei videogiochi li conoscono bene, visto che sono gli autori della serie Dizzy. Recentemente si sono imbarcati nell'impresa di realizzare un remake del loro Ghost Hunters, un titolo degli anni 80, usando solamente strumenti generativi basati su modelli di intelligenza artificiale. Alla fine ce l'hanno fatta e l'hanno anche lanciato, ma il risultato non è proprio eccezionale, a essere buoni. In effetti è una delle cose più brutte che vedrete quest'anno, ma allo stesso tempo è impressionante che sia stato possibile realizzarlo.