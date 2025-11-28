DMA: Apple sotto esame della Commissione Europea per Apple Ads e Apple Maps ma Cupertino non ci sta

La Commissione Europea ha annunciato di aver ricevuto, ieri, 27 novembre 2025, due notifiche ufficiali da Apple, riguardanti i servizi Apple Ads e Apple Maps. Secondo quanto comunicato dall'azienda, entrambe le piattaforme avrebbero raggiunto le soglie previste dal Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che mira a regolamentare le pratiche delle grandi piattaforme digitali considerate "gatekeeper".
Le soglie del DMA si applicano ai cosiddetti core platform services, ovvero servizi che svolgono un ruolo cruciale nell'intermediazione digitale e nel funzionamento del mercato interno. La normativa presume un ruolo di gatekeeper quando un servizio raggiunge, per tre anni consecutivi, almeno 45 milioni di utenti finali attivi al mese e 10.000 utenti commerciali attivi all'anno all'interno dell'Unione Europea.
Apple dovrà adeguarsi al DMA con Apple Ads e Maps?
Con le notifiche ricevute, la Commissione dispone ora di 45 giorni lavorativi per valutare i dati forniti da Apple e decidere se designare Apple Ads e/o Apple Maps come servizi gatekeeper. In caso di designazione, Apple avrà sei mesi di tempo per adeguarsi a tutte le prescrizioni del DMA, che comprendono obblighi di trasparenza, limitazioni nell'integrazione di dati provenienti da servizi diversi, e misure per garantire una concorrenza equa nei confronti di sviluppatori e imprese terze.
Il DMA è stato progettato per evitare che i grandi operatori digitali acquisiscano o mantengano un potere di mercato sproporzionato, imponendo regole chiare sull'accesso ai dati, sulle pratiche di auto-preferenziazione e sulle condizioni imposte agli utenti commerciali.
Apple è in linea con il DMA? Cosa rappresenta questo caso?
La procedura avviata con Apple rappresenta un passaggio significativo, poiché potrebbe ampliare ulteriormente la lista dei servizi del gruppo già soggetti a verifiche e obblighi specifici.
Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l'impatto effettivo della normativa sulle attività di Apple nell'UE. Se designati, Apple Maps e Apple Ads dovranno essere ripensati nei flussi di utilizzo e nei rapporti con sviluppatori e inserzionisti, con l'obiettivo di garantire maggiore apertura e interoperabilità. La Commissione, dal canto suo, continuerà a monitorare e valutare il comportamento delle principali piattaforme e aziende digitali.