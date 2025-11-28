DMA: Apple sotto esame della Commissione Europea per Apple Ads e Apple Maps ma Cupertino non ci sta

La Commissione Europea ha ricevuto da Apple le notifiche che Apple Ads e Apple Maps superano le soglie del Digital Markets Act. L'UE ha 45 giorni lavorativi per decidere.

La Commissione Europea ha annunciato di aver ricevuto, ieri, 27 novembre 2025, due notifiche ufficiali da Apple, riguardanti i servizi Apple Ads e Apple Maps. Secondo quanto comunicato dall'azienda, entrambe le piattaforme avrebbero raggiunto le soglie previste dal Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che mira a regolamentare le pratiche delle grandi piattaforme digitali considerate "gatekeeper". Le soglie del DMA si applicano ai cosiddetti core platform services, ovvero servizi che svolgono un ruolo cruciale nell'intermediazione digitale e nel funzionamento del mercato interno. La normativa presume un ruolo di gatekeeper quando un servizio raggiunge, per tre anni consecutivi, almeno 45 milioni di utenti finali attivi al mese e 10.000 utenti commerciali attivi all'anno all'interno dell'Unione Europea.

Apple dovrà adeguarsi al DMA con Apple Ads e Maps? Con le notifiche ricevute, la Commissione dispone ora di 45 giorni lavorativi per valutare i dati forniti da Apple e decidere se designare Apple Ads e/o Apple Maps come servizi gatekeeper. In caso di designazione, Apple avrà sei mesi di tempo per adeguarsi a tutte le prescrizioni del DMA, che comprendono obblighi di trasparenza, limitazioni nell'integrazione di dati provenienti da servizi diversi, e misure per garantire una concorrenza equa nei confronti di sviluppatori e imprese terze. I deputati dell'Unione Europea chiedono di aumentare l'età minima di accesso ai social a 16 anni Il DMA è stato progettato per evitare che i grandi operatori digitali acquisiscano o mantengano un potere di mercato sproporzionato, imponendo regole chiare sull'accesso ai dati, sulle pratiche di auto-preferenziazione e sulle condizioni imposte agli utenti commerciali.