Where Winds Meet introduce un sistema di costruzione che sembra ispirato a Zelda: Tears of the Kingdom

Può essere tradotto come "Ink Structure", o "Inkcraft", dando l'idea di un sistema a base di progettazione che consente agli utenti di poter combinare insieme vari oggetti e costruire veicoli pezzo per pezzo, con i quali esplorare l'ampio open world.

Il sistema è stato introdotto al momento sui server cinesi in versione non definitiva, ma dovrebbe essere poi espanso alla versione ufficiale anche in occidente, e sembra essere un elemento piuttosto profondo, che potrebbe arricchire in maniera sostanziale il gameplay.

Where Winds Meet , nuovo fenomeno free-to-play dalla Cina, sta per introdurre in maniera ufficiale nel gioco una nuova meccanica di costruzione veicoli che sembra ispirata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom .

Il gioco delle costruzioni

Si tratta di un'estensione del crafting già presente in Where Winds Meet, che dovrebbe consentire la costruzione di elementi alquanto particolari, sfruttando al massimo la creatività degli utenti grazie a un sistema molto ampio e profondo.

Una creazione con il sistema di costruzione veicoli di Where Winds Meet

Attraverso un'interfaccia che dovrebbe consentire una grande quantità di opzioni e personalizzazioni diverse, dovrebbe essere possibile costruire veicoli di vario tipo con una certa libertà, e se il sistema di personalizzazione delle case ha qualcosa in comune con questo, possiamo aspettarci davvero una notevole varietà di soluzioni.

Sembra che il nuovo sistema di costruzione sia legato a Moist Hill, e in particolare a una quest chiamata "Flying Chicken", che dovrebbe fare da introduzione a questa meccanica di gioco.

In base a quanto riferito dal team Everstone, l'elemento centrale delle costruzioni dovrebbe essere il Celestial Hub, che consente di collegare diversi altri pezzi per ottenere veicoli di diverso tipo.

A proposito di veicoli, abbiamo visto che in Where Winds Meet c'è una barca che può costare quasi 70.000 dollari e qualcuno la possiede già.