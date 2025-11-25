In Where Winds Meet c'è una barca che può costare quasi 70.000 dollari e qualcuno la possiede già

Trattandosi di un gioco con elementi gacha, il prezzo della Mirage Boat non è facilmente calcolabile perché dipende sostanzialmente dalla fortuna, ma qualche utente si è messo a fare dei calcoli e sono venute fuori cifre folli.

Where Winds Meet è un gioco free-to-play, dunque ovviamente contiene varie microtransazioni al suo interno che ne sostengono l'economia, ma evidentemente anche qualche "macrotransazione": una di queste sembra piuttosto estrema, trattandosi di una sorta di barca che può costare fino a 70.000 dollari , e qualcuno la possiede già.

Un prezzo variabile in base alla fortuna, ma comunque folle

La Mirage Boat, così come molti altri elementi di Where Winds Meet, può essere ottenuta spendendo elementi che si conquistano con il sistema dei "pull", ovvero a sorte, come in una specie di gioco d'azzardo dove fortuna e caso sono fondamentali.

La sobria Mirage Boat

Tuttavia, si possono fare dei conti approssimativi: la barca richiede 170 Diagrammi per essere sbloccata, e ognuno di questi, chiamati "Mirage Torn Page", costa 1 Harmonic Core.

Considerando il basso drop rate, un singolo Harmonic Core può richiedere circa 150 "pull", ovvero le estrazioni a sorte degli elementi gacha, che possono equivalere a circa 400 dollari.

Moltiplicando tale cifra per 170 core richiesti, si arriva a circa 68.000 dollari, che potrebbe essere il massimo costo a cui acquistare la Mirage Boat. Ovviamente è un calcolo approssimativo, ma facendo altre stime e considerando le possibili variazioni, secondo gli utenti il costo può variare tra circa 40.000 e 68.000 dollari, a seconda della fortuna.

Risulta dunque piuttosto impressionante il fatto che qualcuno possieda questa barca, considerando peraltro che il gioco è uscito solo da un paio di settimane. Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco ha totalizzato due milioni di giocatori in 24 ore e che include personaggi che usano un LLM, portando gli utenti a fare particolari sperimentazioni.