La serie TV di Assassin's Creed ha il suo primo attore confermato

Wallace è noto per i suoi ruoli in Euphoria di HBO e nel film The Bikeriders. In Assassin's Creed sarà un membro fisso del cast, anche se il suo ruolo non è stato ancora svelato. A riportare la novità è stata la testata Deadline, con Netflix che ha confermato il coinvolgimento di Wallace con un messaggio pubblicato dal suo account ufficiale.

Ambientato in Italia

Il report di Deadline aggiunge che le riprese inizieranno il prossimo anno in Italia, che sarà anche una delle ambientazioni della serie. Quindi è già immaginabile a quali capitoli potrebbe essere ispirata e quale potrebbe essere l'ambientazione, anche se di ufficiale non c'è niente e, da quel che sappiamo potrebbe essere una storia completamente nuova.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come annunciato in precedenza, Roberto Patino (Westworld) e David Wiener (Halo) sono gli showrunner della serie, che ancora non ha un titolo definitivo. Nel 2023, il precedente showrunner, Jeb Stuart, ha lasciato il progetto per divergenze creative.

Prima di questo, la 20th Century Fox produsse nel 2016 il film live-action Assassin's Creed con Michael Fassbender, che incassò oltre 240 milioni di dollari in tutto il mondo.

Oltre alla nuova serie live-action, Netflix sta producendo anche una serie animata basata su Assassin's Creed, anch'essa avvolta nel mistero. Ubisoft sta inoltre sviluppando un nuovo gioco di Assassin's Creed per Netflix Games. Nel 2025 ha lanciato Assassin's Creed Shadows per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Presto lancerà la versione Nintendo Switch 2. Proprio oggi è stato annunciato che è in arrivo una serie TV di Far Cry, un'altra proprietà intellettuale di Ubisoft.