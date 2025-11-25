Far Cry diventa una serie TV su Disney+: confermata la struttura antologica

A occuparsene saranno Noah Hawley (Fargo, Legion, Alien Pianeta Terra) e Rob Mac (precedentemente chiamato Rob McElhenney), che sarà anche uno degli attori. Sarà disponibile su Disney Plus a livello internazionale , quindi possiamo supporre anche in Italia.

Cosa sappiamo sulla serie TV di Far Cry

Per il momento non ci sono dettagli sulla trama di Far Cry, ma è stato confermato che avrà una struttura antologica, ovvero ogni stagione sarà una storia indipendente e avrà un diverso cast, senza collegamenti diretti con le precedenti. Si tratta in altre parole della stessa struttura dei videogiochi, che a ogni capitolo principale cambiano tutto.

La locandina di Far Cry

"Lavorare al fianco di Noah Hawley è un sogno che si avvera", ha dichiarato Mac. "Ubisoft è stata incredibilmente generosa, affidandoci uno dei mondi videoludici più iconici mai creati. E in tutto questo, FX continua a sostenermi con la sua fiducia e il suo supporto costanti".

Mac non è alla propria prima esperienza con FX (dove ha creato It's Always Sunny in Philadelphia e prodotto Welcome to Wrexham) e nemmeno con Ubisoft (per la quale ha co-creato Mythic Quest, per Apple TV).

Ricordiamo che non è la prima volta che sentiamo parlare della serie TV di Far Cry perché Ubisoft aveva svelato la serie TV di Far Cry per errore: aveva bloccato tutto, ma alcune informazioni erano finite in rete.