Far Cry 7 spingerà più sugli elementi multiplayer, secondo un leak

È curioso però notare questo riferimento a Far Cry 7, considerando che del nuovo capitolo non si sa ancora nulla, non essendo stato nemmeno annunciato in via ufficiale da parte dell'editore, pur rimanendo un progetto probabilmente centrale.

Non è nulla di ufficiale ovviamente, ma la fonte è piuttosto autorevole, anche se nell'articolo si parla solo in maniera marginale del prossimo sparatutto di Ubisoft , all'interno di un approfondimento che riguarda soprattutto altre questioni per la compagnia francese.

In base a quanto riferito dal giornalista Stephen Titolo, all'interno di un report dedicato a Ubisoft, sembra che Far Cry 7 sia destinato a spingere maggiormente sugli elementi multiplayer rispetto a quanto successo con i capitoli precedenti.

Voglia di cambiare la serie?

In effetti, già in precedenza era emerso il fatto che Ubisoft volesse cambiare la formula della serie con l'arrivo di Far Cry 7, con la possibilità addirittura che ci fossero due progetto sul franchise contemporaneamente in sviluppo.

Questa informazione non sembra sia stata corroborata dalle fonti citate da Totilo su Gamefile, ma pare confermata l'idea di proporre qualcosa di nuovo rispetto alla formula standard, che potrebbe aver raggiunto una fase di stanca.

La serie Far Cry si è incentrata solitamente sulla presenza di ampie mappe aperte da affrontare con relativa liberà, cercando di portare a termine vari obiettivi al loro interno, ma il tutto solitamente guidato da un supporto narrativo sostanzioso, con il single player nettamente predominante.

Far Cry 7, che rappresenta il nuovo capitolo della serie ferma ormai dal 2021, sarebbe in lavorazione presso la nuova compagnia gestita in collaborazione con Tencent, e avrebbe come obiettivo il fatto di "portare gli aspetti multiplayer più in primo piano, in modo da poter essere fruito più a lungo dai giocatori".

Una sorta di live service? Staremo a vedere.