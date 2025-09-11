Hell is Us è già scontato: la versione PS5 del gioco è al suo minimo storico su Amazon

Aspettavate il primo sconto utile? Beh, potrebbe essere arrivato! Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Hell is Us fino al suo minimo storico: l'offerta prevede uno sconto attivo del 9% e un costo totale e finale d'acquisto di 49,90€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Hell is Us è un titolo targato Nacon ed è uno dei giochi più interessanti di questo mese di settembre 2025. Il gioco è stato rilasciato sul mercato lo scorso 4 settembre è disponibile per PS5, PC e Xbox Series X/S.
Ulteriori dettagli sul gioco
Hell is Us è un'avventura d'azione che immerge i giocatori in un Paese devastato da una guerra civile e da una misteriosa calamità sovrannaturale. In questa terra in rovina fanno la loro comparsa spaventose chimere, creature che nessuna arma moderna è in grado di abbattere. Per sopravvivere e scoprire l'origine di questa minaccia, il protagonista potrà contare solo su una spada d'altri tempi, un arsenale di armi corpo a corpo come lance e asce, e sull'aiuto di un fedele drone.
Uno degli aspetti più immersivi del titolo è il suo sistema di esplorazione unico: non ci sono mappe, bussole o indicatori di missione. Per ulteriori dettagli, dai un'occhiata alla nostra recensione proprio di Hell is Us.