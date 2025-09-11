0

Hell is Us è già scontato: la versione PS5 del gioco è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge uno dei titoli più discussi del momento: Hell is Us.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/09/2025
Hell is Us
Hell is Us
Hell is Us
Articoli News Video Immagini

Aspettavate il primo sconto utile? Beh, potrebbe essere arrivato! Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Hell is Us fino al suo minimo storico: l'offerta prevede uno sconto attivo del 9% e un costo totale e finale d'acquisto di 49,90€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Hell is Us è un titolo targato Nacon ed è uno dei giochi più interessanti di questo mese di settembre 2025. Il gioco è stato rilasciato sul mercato lo scorso 4 settembre è disponibile per PS5, PC e Xbox Series X/S.

Ulteriori dettagli sul gioco

Hell is Us è un'avventura d'azione che immerge i giocatori in un Paese devastato da una guerra civile e da una misteriosa calamità sovrannaturale. In questa terra in rovina fanno la loro comparsa spaventose chimere, creature che nessuna arma moderna è in grado di abbattere. Per sopravvivere e scoprire l'origine di questa minaccia, il protagonista potrà contare solo su una spada d'altri tempi, un arsenale di armi corpo a corpo come lance e asce, e sull'aiuto di un fedele drone.

Hell is Us
Hell is Us

Uno degli aspetti più immersivi del titolo è il suo sistema di esplorazione unico: non ci sono mappe, bussole o indicatori di missione. Per ulteriori dettagli, dai un'occhiata alla nostra recensione proprio di Hell is Us.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hell is Us è già scontato: la versione PS5 del gioco è al suo minimo storico su Amazon