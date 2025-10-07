0

Hell is Us Deluxe Edition è in sconto per PS5 e PC su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Se volete un gioco impegnativo e particolare, allora dovreste dare un'occhiata alla promozione per Hell is Us Deluxe Edition su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Il protagonista di Hell is Us
La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare Hell is Us Deluxe Edition per PS5 e PC a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Che gioco è Hell is Us

Hell is Us è un gioco di esplorazione e combattimenti nel quale dobbiamo usare spade, lance e asce per combattere contro creature soprannaturali, con l'aiuto anche di un fucile. La particolarità è soprattutto legata all'esplorazione, visto che non avremo alcuna bussola, mappa o indicatore di missione: dovremo seguire l'istinto e la memoria per avere la meglio.

La Deluxe Edition di Hell is Us include:

  • Steelbook
  • Hollow Walker Pack, con una skin esclusiva per Remi e il suo drone KAPI
  • Civil War Pack, con una skin esclusiva per Remi e il suo drone KAPI
  • Un'indagine esclusiva
  • Art Pack, con l'artbook digitale e la colonna sonora originale
Segnalazione Errore
