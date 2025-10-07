Hell is Us Deluxe Edition è in sconto per PS5 e PC su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare Hell is Us Deluxe Edition per PS5 e PC a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Che gioco è Hell is Us
Hell is Us è un gioco di esplorazione e combattimenti nel quale dobbiamo usare spade, lance e asce per combattere contro creature soprannaturali, con l'aiuto anche di un fucile. La particolarità è soprattutto legata all'esplorazione, visto che non avremo alcuna bussola, mappa o indicatore di missione: dovremo seguire l'istinto e la memoria per avere la meglio.
La Deluxe Edition di Hell is Us include:
- Steelbook
- Hollow Walker Pack, con una skin esclusiva per Remi e il suo drone KAPI
- Civil War Pack, con una skin esclusiva per Remi e il suo drone KAPI
- Un'indagine esclusiva
- Art Pack, con l'artbook digitale e la colonna sonora originale