Il monitor AOC Gaming Q27G42XE Quad HD da 27 pollici a 180 Hz è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte

Giornate di sconti come quelle proposte dalla Festa delle Offerte Prime di Amazon Italia, sono un'ottima occasione per aggiornare o completare la nostra postazione da gioco. A questo proposito, vi segnaliamo che il monitor AOC Gaming Q27G42XE da 27 pollici è in sconto in questo momento. Se siete interessati, trovate la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo monitor è di 179 euro, ma al momento è possibile acquistarlo per soli 149 euro, con un risparmio di 30 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna in tempi rapidi e fino a 14 giorni di tempo per il reso.
Un monitor economico di buona qualità
L'AOC Gaming Q27G42XE è un monitor da 27 pollici pensato per il gaming che rappresenta una scelta solida per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Monta un pannello Fast IPS con risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento a 180Hz e tempo di risposta GtG di 1ms, caratteristiche ideali per i giochi competitivi o con molta azione a schermo.
Supporta HDR10 per una resa luminosa più intensa e dettagliata, ed è compatibile con le tecnologie Adaptive Sync e NVIDIA G-Sync, riducendo tearing e stuttering.Include porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, altoparlanti integrati e supporto VESA.