Stazione di ricarica doppia per DualSense di PS5 in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare la Stazione di ricarica doppia per DualSense con licenza ufficiale di PowerA a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Le caratteristiche della stazione di ricarica doppia di PowerA
La stazione di ricarica di PowerA è un prodotto realizzato su licenza ufficiale di PlayStation, quindi vi è la certezza che è adeguato e sicuro per la ricarica del controller DualSense di PS5. Il grande vantaggio è che possiamo ricaricare due controller in contemporanea anche mentre la console PlayStation 5 è spenta.
I due controller si appoggiano comodamente all'interno dello slot e la ricarica avviene mentre noi siamo lontani. La stazione utilizza un adattatore CA incluso e va semplicemente collegata a una presa. Dispone di una base LED che segnala lo stato di carica illuminandosi.