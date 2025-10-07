Stazione di ricarica doppia per DualSense di PS5 in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare la Stazione di ricarica doppia per DualSense con licenza ufficiale di PowerA a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime .

Le caratteristiche della stazione di ricarica doppia di PowerA

La stazione di ricarica di PowerA è un prodotto realizzato su licenza ufficiale di PlayStation, quindi vi è la certezza che è adeguato e sicuro per la ricarica del controller DualSense di PS5. Il grande vantaggio è che possiamo ricaricare due controller in contemporanea anche mentre la console PlayStation 5 è spenta.

La stazione di ricarica per DualSense è di dimensioni contenute

I due controller si appoggiano comodamente all'interno dello slot e la ricarica avviene mentre noi siamo lontani. La stazione utilizza un adattatore CA incluso e va semplicemente collegata a una presa. Dispone di una base LED che segnala lo stato di carica illuminandosi.