0

La Custodia ProCase per Nintendo Switch 2 con 24 slot giochi è in sconto su Amazon per la Festa Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di ottobre ci propone uno sconto per una custodia ProCase per Nintendo Switch 2: ha 24 spazi per i giochi e la possibilità di portare anche degli accessori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
custodia ProCase per Nintendo Switch 2

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare una Custodia per Nintendo Switch 2 con spazio per accessori e schede gioco a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Le caratteristiche della custodia ProCase

La custodia per Nintendo Switch 2 permette non solo di trasportare in tutta sicurezza e comodità la console, ma ha spazio anche per ben 24 cartucce da gioco, senza dimenticare tutta una serie di accessori, come cavi e auricolari da usare per ricaricare la console e ascoltare i giochi senza disturbare altre persone.

La struttura interna della custodia per Nintendo Switch 2
La struttura interna della custodia per Nintendo Switch 2

Si tratta di una custodia in materiale EVA duro per la resistenza agli urti, ma con microfibra morbida per una bella sensazione al tatto. Internamente ha una superficie di velluto per proteggere la console dai graffi.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Custodia ProCase per Nintendo Switch 2 con 24 slot giochi è in sconto su Amazon per la Festa Offerte Prime