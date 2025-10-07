La Custodia ProCase per Nintendo Switch 2 con 24 slot giochi è in sconto su Amazon per la Festa Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare una Custodia per Nintendo Switch 2 con spazio per accessori e schede gioco a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Le caratteristiche della custodia ProCase
La custodia per Nintendo Switch 2 permette non solo di trasportare in tutta sicurezza e comodità la console, ma ha spazio anche per ben 24 cartucce da gioco, senza dimenticare tutta una serie di accessori, come cavi e auricolari da usare per ricaricare la console e ascoltare i giochi senza disturbare altre persone.
Si tratta di una custodia in materiale EVA duro per la resistenza agli urti, ma con microfibra morbida per una bella sensazione al tatto. Internamente ha una superficie di velluto per proteggere la console dai graffi.