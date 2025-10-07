Il realme GT 7 è ora a un ottimo prezzo su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare uno smartphone realme GT 7 da 12+256 GB o 12+512 GB a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Le caratteristiche del realme GT 7
Ecco la scheda tecnica del Realme GT 7:
- Dimensioni 162.42 × 76.13 × 8.30 mm
- Peso: 206 grammi
- Display:
- AMOLED da 6,78"
- Risoluzione 1264 x 2780
- Refresh rate a 120 Hz
- Luminosità di picco 1600 nit
- SoC: Mediatek Dimensity 9400e
- GPU: Immortalis-G720
- RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
- Storage: 256 | 512 GB di tipo UFS 4.0
- Fotocamere posteriori:
- Principale Wide 50 MP, f/1,8
- Teleobiettivo 50 MP, f/2,0
- Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2,2
- Fotocamera frontale:
- Principale Wide 32 MP, f/2,4
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6/7
- Bluetooth: 5.4
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP69
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Luce Ambientale, Barometro
- Colori:
- IceSense Black
- IceSense Blue
- Batteria: 7000 mAh
- Prezzo:
- 12 GB RAM + 256 GB di storage | 749,99€
- 12 GB RAM + 512 GB di storage | 799,99€
Nella confezione trovate lo smartphone e anche l'adattatore per la ricarica, oltre al cavo di ricarica, a una custodia per telefono e a una pellicola protettiva. Potete leggere la nostra recensione qui.