LG UltraGear OLED 27GS93QE in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime continua con una proposta imperdibile per i gamer più esigenti. Su Amazon trovate il monitor gaming LG UltraGear OLED 27GS93QE al prezzo di 499,99€ invece di 678,89€. La promozione è valida solo per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli iscritti ad Amazon Prime , quindi potete accedere al prezzo scontato solo se avete un abbonamento attivo.

Un monitor pensato per la competizione

L'LG UltraGear OLED 27GS93QE combina l'eccellenza visiva della tecnologia OLED con prestazioni pensate per il gaming competitivo. Il pannello da 27 pollici QHD (2560×1440) garantisce neri perfetti, contrasto elevato e tempi di risposta rapidissimi, con uno 0,03 ms (GtG) che elimina ghosting e scie. Il refresh rate a 240 Hz assicura un gameplay fluido e reattivo, ideale per FPS, MOBA e titoli eSport.

Il monitor gaming LG UltraGear OLED 27GS93QE in offerta durante la Festa delle Offerte Prime

Compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, il monitor riduce al minimo tearing e stuttering, mentre il supporto HDR 400 True Black valorizza ogni dettaglio visivo. Grazie alle porte HDMI 2.1 e DisplayPort, potete collegarlo facilmente sia al PC che alle console di nuova generazione. Con l'offerta della Festa delle Offerte Prime, l'UltraGear 27GS93QE è una delle migliori occasioni per portare la qualità OLED nella vostra postazione di gioco.