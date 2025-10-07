Powerbank Basesu EnerGeek da 20800 mAh e 145 W è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare la Powerbank Basesu EnerGeek da 20.800 mAh e 145 W a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Le caratteristiche della Powerbank Baseus EnerGeek
Con questa batteria portatile da 20.800 mAh potete caricare oltre tre volte un iPhone 16 Pro, ma anche una volta e mezzo un iPad Pro da 11,5 pollici. Potete anche caricare completamente un MacBook Air 2023 14 (M3 Pro) oppure un Steam Deck, per poter giocare liberamente anche in mobilità.
Dispone di ricarica 145 W rapida per due dispositivi: con la prima porta USB-C potete caricare un dispositivo a 100 W (perfetto per computer) mentre con la seconda a 45 W (per uno smartphone ad esempio). In totale è comunque possibile caricare quattro dispositivi, visto che ci sono anche due porte USB-A, con supporto a