La Smart TV Xiaomi F Pro da 65 e 75 pollici QLED in 4K a 120Hz è in sconto su Amazon per le Festa delle Offerte

Il modello da 65 pollici viene proposto a 549 euro , con uno sconto di 220 euro rispetto al prezzo consigliato di 769 euro. Il taglio da 75 pollici, invece, al momento costa solo 529 euro , con un risparmio di 470 euro . Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna in tempi rapidi e possibilità di reso entro 14 giorni.

La Festa delle Offerte Prime è finalmente arrivata, assieme alla solita valanga di promozioni e prodotti a prezzi invitanti. Tra questi segnaliamo la Smart TV Xiaomi F Pro da 65 e 75 pollici, ora in offerta con sconti fino a 470 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta da qui , oppure cliccando su uno dei due box qui sotto.

Una Fire TV ottima sia per guardare contenuti multimediali che per giocare

Lo Xiaomi TV F Pro è un televisore con pannello QLED 4K UHD che unisce qualità visiva, funzionalità smart e versatilità di utilizzo, ottimo sia per guardare contenuti multimediali che per giocare ai videogiochi. Supporta HDR10+, HLG e Filmmaker Mode e offre immagini luminose e dettagliate, con una copertura del 94% dello spazio colore DCI-P3. La modalità Game Boost a 120 Hz migliorano la fluidità nei contenuti dinamici, rendendolo adatto anche al gaming su console.

Smart TV Xiaomi F Pro

Il dispositivo presenta il sistema operativo Fire TV integrato, che garantisce accesso diretto alle principali piattaforme di streaming, con supporto al controllo vocale tramite Alexa e piena compatibilità con Apple AirPlay per la condivisione da dispositivi iOS e macOS. Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, gestisce in scioltezza app e contenuti on demand, offrendo un'esperienza d'uso fluida e intuitiva. È una scelta solida per chi cerca un televisore completo, elegante e performante.