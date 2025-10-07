La Smart TV Xiaomi F Pro da 65 e 75 pollici QLED in 4K a 120Hz è in sconto su Amazon per le Festa delle Offerte

La Festa delle Offerte Prime è finalmente arrivata, assieme alla solita valanga di promozioni e prodotti a prezzi invitanti. Tra questi segnaliamo la Smart TV Xiaomi F Pro da 65 e 75 pollici, ora in offerta con sconti fino a 470 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta da qui, oppure cliccando su uno dei due box qui sotto.
Il modello da 65 pollici viene proposto a 549 euro, con uno sconto di 220 euro rispetto al prezzo consigliato di 769 euro. Il taglio da 75 pollici, invece, al momento costa solo 529 euro, con un risparmio di 470 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con consegna in tempi rapidi e possibilità di reso entro 14 giorni.
Una Fire TV ottima sia per guardare contenuti multimediali che per giocare
Lo Xiaomi TV F Pro è un televisore con pannello QLED 4K UHD che unisce qualità visiva, funzionalità smart e versatilità di utilizzo, ottimo sia per guardare contenuti multimediali che per giocare ai videogiochi. Supporta HDR10+, HLG e Filmmaker Mode e offre immagini luminose e dettagliate, con una copertura del 94% dello spazio colore DCI-P3. La modalità Game Boost a 120 Hz migliorano la fluidità nei contenuti dinamici, rendendolo adatto anche al gaming su console.
Il dispositivo presenta il sistema operativo Fire TV integrato, che garantisce accesso diretto alle principali piattaforme di streaming, con supporto al controllo vocale tramite Alexa e piena compatibilità con Apple AirPlay per la condivisione da dispositivi iOS e macOS. Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, gestisce in scioltezza app e contenuti on demand, offrendo un'esperienza d'uso fluida e intuitiva. È una scelta solida per chi cerca un televisore completo, elegante e performante.