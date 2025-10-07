Il controller 8BitDo Ultimate 2 per PC e Switch è in sconto con la Festa delle Offerte di Amazon

La Festa delle Offerte di Amazon è iniziata, con tantissimi sconti su un vastissimo catalogo di prodotti per gli abbonati a Prime. Ovviamente, troviamo anche in offerta i prodotti legati al gaming, come ad esempio il controller 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth, che ora è possibile acquistare approfittando di uno sconto del 15%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante.

Il prezzo consigliato per questo articolo è di 69,99 euro, mentre al momento potrete acquistare il controller al prezzo di 59,49 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque con la massima affidabilità e rapidità per la consegna.