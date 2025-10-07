Il controller 8BitDo Ultimate 2 per PC e Switch è in sconto con la Festa delle Offerte di Amazon

La Festa delle Offerte di Amazon è iniziata, con tantissimi sconti su un vastissimo catalogo di prodotti per gli abbonati a Prime. Ovviamente, troviamo anche in offerta i prodotti legati al gaming, come ad esempio il controller 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth, che ora è possibile acquistare approfittando di uno sconto del 15%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo, oppure cliccando sul box sottostante.
Il prezzo consigliato per questo articolo è di 69,99 euro, mentre al momento potrete acquistare il controller al prezzo di 59,49 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque con la massima affidabilità e rapidità per la consegna.
Uno dei migliori controller di terze parti
8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller è una versione aggiornata e potenziata del celebre controller di fascia alta del brand, pensata per offrire prestazioni su Nintendo Switch e Windows PC. La connessione avviene tramite Bluetooth 2,4G o tramite cavo USB.
Il controller monta dei Joystick TMR che garantiscono maggiore precisione, sensibilità e durata, mentre i trigger intercambiabili permettono di passare da un feedback lineare (Hall Effect) a uno tattile tramite un pratico switch, adattandosi al tipo di gioco.
Il controller supporta vibrazione e controllo di movimento (su Switch), include pulsanti posteriori programmabili, bumpers extra (R4/L4), e un sistema di profili personalizzabili. Il tutto è gestibile tramite il software 8BitDo Ultimate V2, che consente di mappare i tasti, regolare la sensibilità, creare macro e modificare l'illuminazione RGB. Non solo, il controller viene fornito con una base di ricarica integrata, che lo mantiene sempre pronto all'uso.