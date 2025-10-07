Il diffusore portatile wireless Bose SoundLink Revolve+ II è in sconto su Amazon con le Offerte Prime

Su Amazon è disponibile il diffusore Bose SoundLink Revolve+ II a un prezzo scontato. Il prodotto viene offerto in due colorazioni diverse, ovvero argento e nero. Se siete interessati, potete acquistarli attraverso i box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del diffusore Bose SoundLink Revolve+ II

Si tratta di un prodotto in grado di offrire un suono potente e profondo a 360° con una copertura uniforme. Inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP55 ed è facile da trasportare ovunque, grazie a una maniglia flessibile in tessuto. La batteria offre un'autonomia di 17 ore ed è ricaricabile tramite porta USB Micro-B.

Bose SoundLink Revolve+ II

Con il microfono integrato è anche possibile rispondere alle chiamate e accedere all'assistente vocale predefinito del proprio dispositivo, oltre a poter essere integrato con Amazon Alexa. L'opzione multi-connect consente di abbinare due dispositivi alla volta e di passare da uno all'altro per avere un controllo completo della musica. Rispetto al SoundLink Revolve II, questo prodotto offre un suono più potente e la batteria ha una maggiore autonomia.