Il controller GameSir Nova Lite costa pochissimo su AliExpress: offerta valida per poco tempo

Su AliExpress è disponibile il controller GameSir Nova Lite a soli 11,17 €. Potrai optare per diversi colori in base alle tue preferenze: grigio, giallo, rosa e altri ancora. Se sei interessato, puoi accaparrartelo cliccando direttamente su questo link.

Si tratta in questo caso delle offerte invernali di AliExpress, disponibili fino al 18 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.