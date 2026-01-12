Il controller GameSir Nova Lite costa pochissimo su AliExpress: offerta valida per poco tempo

Su AliExpress è disponibile il controller GameSir Nova Lite a soli 11,17 €. Potrai optare per diversi colori in base alle tue preferenze: grigio, giallo, rosa e altri ancora. Se sei interessato, puoi accaparrartelo cliccando direttamente su questo link.
Si tratta in questo caso delle offerte invernali di AliExpress, disponibili fino al 18 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
Caratteristiche del controller
Questo controller offre fino a tre opzioni di connettività: Bluetooth, dongle wireless e USB-C. Inoltre, è compatibile con PC, Nintendo Switch, Android, iOS e Steam Deck, ed è dotato di una funzione Turbo a 20 Hz (si può disattivare premendo il pulsante M).
Il pulsante M è un tasto multifunzione che ti permetterà di gestire facilmente diverse opzioni e tenere tutto sotto controllo, che si tratti di regolare l'intensità delle vibrazioni o altro ancora. La batteria da 600 mAh offre un'autonomia di 10 ore, mentre la ricarica completa avviene in due ore. Si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dagli utenti, oltre ad essere adatto a qualsiasi esigenza economica.