Sei alla ricerca di un nuovo processore per il tuo PC? Oggi, con questo codice promo, risparmi sull'Intel Core i5-14600kf

I Core i5 14600KF supportano le più recenti tecnologie di connessione e memoria, tra cui PCIe 5.0 e 4.0 e RAM DDR5 e DDR4 , offrendo ampia compatibilità e possibilità di aggiornamento future-proof. Grazie a queste caratteristiche, il processore garantisce elevate prestazioni in giochi moderni, applicazioni creative e attività multitasking complesse.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto dal valore di 20€ applicando il coupon MULTI20 (o, in alternativa, WDIT20) che fa calare il prezzo del processore Intel Core i5-14600kf per un prezzo totale e finale d'acquisto di 213,94€ . Puoi effettuare l'acquisto tramite questo link .

Ulteriori dettagli

Questi processori sono compatibili con schede madri basate sui chipset Intel serie 700 e serie 600, facilitando l'integrazione in configurazioni sia nuove sia aggiornamenti di sistemi esistenti. Il TDP di base è di 125 W, bilanciando efficienza energetica e capacità di elaborazione.

I processori Intel Core i5 di quattordicesima generazione (modello 14600KF) rappresentano una soluzione potente e versatile per sistemi desktop destinati sia al gaming che alla produttività. È ideale per chi desidera costruire un PC gaming performante o una workstation per un'attività intensa. Cosa ne pensate di questa promo? Siete interessati a questo processore? Fatecelo sapere con un commento.