L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio è vicinissimo

L'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio è imminente: dovrebbe arrivare il 14 gennaio, con uscita dei titoli il 20 dello stesso mese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/01/2026
Il catalogo di giochi e classici incluso con PlayStation Plus Extra e Premium continuerà ad ampliarsi con i nuovi giochi in arrivo a gennaio. Con la metà del mese ormai alle porte, l'annuncio ufficiale della nuova line-up è praticamente dietro l'angolo.

Pur non esistendo una data scolpita nella pietra, la tabella di marcia degli annunci Sony è ormai consolidata: le nuove aggiunte per Extra e Premium vengono solitamente presentate il mercoledì successivo al lancio dei giochi mensili "gratis" del tier Essential. Seguendo questo schema, l'annuncio dovrebbe arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 14 gennaio.

Quando saranno disponibili i nuovi giochi di Extra e Premium?

Anche la data di pubblicazione è facile da prevedere: i titoli Extra e Premium vengono sempre resi disponibili il martedì successivo all'annuncio. In questo caso, quindi, il debutto è atteso per martedì 20 febbraio.

Lo stesso giorno il servizio saluterà anche alcuni giochi in uscita dal catalogo. Al momento quelli confermati sono quattro, tra cui Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, ma la lista potrebbe ampliarsi.

Per il resto, la line-up di PS Plus Extra e Premium resta avvolta nel mistero: non ci sono ancora titoli confermati in anticipo. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale di Sony previsto per questa settimana.

