L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio è vicinissimo

Il catalogo di giochi e classici incluso con PlayStation Plus Extra e Premium continuerà ad ampliarsi con i nuovi giochi in arrivo a gennaio. Con la metà del mese ormai alle porte, l'annuncio ufficiale della nuova line-up è praticamente dietro l'angolo.

Pur non esistendo una data scolpita nella pietra, la tabella di marcia degli annunci Sony è ormai consolidata: le nuove aggiunte per Extra e Premium vengono solitamente presentate il mercoledì successivo al lancio dei giochi mensili "gratis" del tier Essential. Seguendo questo schema, l'annuncio dovrebbe arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 14 gennaio.