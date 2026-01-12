Splatoon 3 sta per ricevere l'update 11.0: vediamo la data di uscita e alcuni dettagli

Splatoon 3 si evolve ancora e riceverà questo mese il nuovo update 11.0.0, che porta il software a tale versione e introduce alcune novità: vediamo dunque la data di uscita e alcuni dettagli su questo interessante aggiornamento in arrivo.

L'update 11.0.0 di Splatoon 3 sarà disponibile il 29 gennaio, dunque entro la fine del mese, e porterà con sé alcune novità che saranno anche effettivamente visibili dai giocatori, visto che oltre a un update tecnico sono previste anche variazioni in termini di contenuti e bilanciamento.

Ovviamente si tratta di vedere l'entità di queste variazioni, considerando che il gioco ha già ricevuto diversi aggiustamenti ed evoluzioni e, a questo punto, si tratta soprattutto di sintonizzazioni più sottili.