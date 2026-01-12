0

Splatoon 3 sta per ricevere l'update 11.0: vediamo la data di uscita e alcuni dettagli

Splatoon 3 si aggiorna ancora e a quasi quattro anni di distanza dal lancio riceverà, questo mese, il suo update 11.0.0 che porterà alcune interessanti novità al gioco su Switch.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   12/01/2026
Articoli News Video Immagini

Splatoon 3 si evolve ancora e riceverà questo mese il nuovo update 11.0.0, che porta il software a tale versione e introduce alcune novità: vediamo dunque la data di uscita e alcuni dettagli su questo interessante aggiornamento in arrivo.

L'update 11.0.0 di Splatoon 3 sarà disponibile il 29 gennaio, dunque entro la fine del mese, e porterà con sé alcune novità che saranno anche effettivamente visibili dai giocatori, visto che oltre a un update tecnico sono previste anche variazioni in termini di contenuti e bilanciamento.

Ovviamente si tratta di vedere l'entità di queste variazioni, considerando che il gioco ha già ricevuto diversi aggiustamenti ed evoluzioni e, a questo punto, si tratta soprattutto di sintonizzazioni più sottili.

Variazioni in arrivo

In ogni caso, il 29 gennaio arriverà l'Update 11.0.0 che rappresenta una delle maggiori novità su Splatoon 3 da vari mesi a questa parte, trattandosi di un aggiornamento maggiore che arriva a circa sette mesi di distanza dallo scorso update 10.0.0.

Nonostante il gioco sia uscito più di tre anni fa, Nintendo continua a supportarlo con vari aggiornamenti, cercando di mantenere la community di giocatore sempre attiva, cosa fondamentale per un titolo incentrato sugli scontri multiplayer online.

L'aggiornamento porterà con sé alcuni cambi effettuati al bilanciamento degli scontri e modifiche anche ai sistemi di gioco legati alle battaglie, dunque probabilmente delle variazioni che si potranno rilevare nel gameplay.

