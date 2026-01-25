Un illustratore di Splatoon 3 racconta le difficoltà nel creare le immagini per il gioco

Uno degli artisti di Nintendo, Kozuma-san, ha parlato tramite il sito ufficiale della compagnia del proprio lavoro di illustratore per Splatoon 3, spiegando quali sono state le difficoltà vissute e il processo di creazione delle illustrazioni del videogioco.

Cosa ha detto l'illustratore di Splatoon 3

"Il lavoro di un illustratore in Nintendo è quello di trasmettere il fascino di personaggi come Mario attraverso le illustrazioni. Queste vengono ovviamente utilizzate per elementi come le confezioni dei giochi e le pubblicità, ma anche per video, riviste, social media e decorazioni per eventi e negozi. Tra tutti questi utilizzi, le illustrazioni per le confezioni dei giochi sono particolarmente importanti, perché fungono da volto del prodotto e devono comunicare il fascino del gioco e dei personaggi, catturando e accendendo immediatamente il cuore del cliente."

"La serie Splatoon è un gioco d'azione sparatutto in cui si controllano figure umane capaci di trasformarsi in misteriosi calamari. Splatoon 3 è stato il primo gioco in cui ho ricoperto il ruolo di responsabile delle illustrazioni. Giocavo a Splatoon fin da quando ero studente, quindi quando ho iniziato a lavorarci ero davvero entusiasta. Pur mantenendo il movimento dinamico dei personaggi e dell'inchiostro dei primi due giochi, il terzo capitolo è ambientato in un nuovo scenario: una città caotica chiamata Splatville, che contrasta con l'atmosfera urbana di Splatoon 1 e Splatoon 2. Di conseguenza, anche le illustrazioni dovevano rappresentare un mondo più ruvido rispetto ai titoli precedenti."

"Il lavoro di realizzazione delle illustrazioni è iniziato circa un anno prima della data di uscita. All'inizio andavo un po' a tentoni e nei miei primi schizzi grezzi mi concentravo troppo sul disegnare correttamente le pose d'azione, con il risultato che apparivano troppo piccole e prive di energia. Questo significava che non riuscivo a trasmettere ciò che era necessario per Splatoon 3. Poiché questo incarico era una mia responsabilità, per un periodo ho lottato da solo, ma non riuscendo a risolvere il problema mi sono rivolto ad altri illustratori della serie, ai miei senpai più esperti e allo staff di sviluppo per discutere la situazione e ricevere consigli."

"Una delle idee emerse è stata che la posa non dovesse essere deliberata e fissa, ma piuttosto un frammento colto nel mezzo di un'azione reale. Un altro suggerimento valido è stato quello di enfatizzare il senso della prospettiva nella composizione per creare maggiore dinamicità. Procedendo passo dopo passo e tenendo conto delle opinioni di chi mi circondava, sono riuscito a completare illustrazioni capaci di trasmettere il fascino del mondo di gioco. Inoltre, ascoltando i pensieri e i racconti dello staff di sviluppo, sento di aver potuto usare la mia immaginazione per massimizzare il fascino di Splatoon 3."

"Per esaltare al massimo questo fascino, mi sono soffermato molto sui piccoli dettagli. Ad esempio, l'uso di una leggera asimmetria nelle espressioni, come sollevare appena un angolo della bocca per creare un senso di malizia; l'angolazione di un braccio alzato, la piega di un dito, la silhouette delle singole ciocche di capelli: grazie a questi elementi sento di essere riuscito davvero a massimizzare e trasmettere il fascino di ogni personaggio attraverso le illustrazioni. E naturalmente, quando si parla di Splatoon, bisogna anche pensare alla rappresentazione dell'inchiostro. Parlando con lo staff di sviluppo, mi è stato detto: 'L'inchiostro non deve essere né troppo liquido né troppo denso, deve avere la consistenza di uno yogurt denso', così ho continuato ad apportare aggiustamenti alla qualità, alla posizione e agli schizzi dell'inchiostro."

"Dopo così tanti tentativi ed errori, quando le illustrazioni che avevamo realizzato sono state finalmente mostrate al mondo, ho provato un mix di felicità e nervosismo per come sarebbero state accolte. Quando ho visto molti commenti sui social media e sentito le opinioni positive dei giocatori, in quel momento sono stato davvero felice e contento di aver accettato l'incarico, soprattutto quando venivano notati i piccoli dettagli su cui avevo lavorato."

"Da questa esperienza ho imparato che, quando mi sento bloccato o ho bisogno di una nuova prospettiva, posso chiedere consiglio a chi mi circonda. Soprattutto quando mi sento perso, ora credo sia molto importante non rimanere intrappolato solo nei miei pensieri, ma accogliere idee e opinioni diverse per ampliare il mio punto di vista. Creare qualcosa con un livello di qualità che non potrei raggiungere da solo, sfruttando invece i punti di forza di molte persone, è una delle vere gioie del mio lavoro."

Ricordiamo infine che Splatoon 3 per Nintendo Switch 2 è stato classificato in Europa: sarà uno degli annunci del prossimo Direct?