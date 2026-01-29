Splatoon 3 ha ricevuto oggi il grosso Update 11 con tante novità nel sistema di combattimento

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Nintendo ha pubblicato oggi l'Update 11.0.0 per Splatoon 3, che introduce numerose novità e modifica diversi aspetti anche del sistema di combattimento, dimostrandosi un aggiornamento particolarmente importante.
L'update era stato annunciato nei giorni scorsi ed è giunto puntuale nella giornata di oggi, 29 gennaio, portando con sé numerose novità che vanno dalle modifiche alle meccaniche del gameplay e modalità e opzioni, oltre a un aggiornamento generale del software in termini di correzioni e miglioramenti.
Si tratta di un aggiornamento ovviamente gratuito e automatico, che viene richiesto all'avvio del gioco o effettuato in background senza richiedere molto tempo, ma comunque ricco di elementi.
Le novità principali dell'update
Tra le novità di maggior rilievo c'è la Trance Ittica, ovvero uno status a cui i giocatori accedono una volta che riescono a slattare più avversari in rapida successione, con un fiotto d'inchiostro che li circonda ottenendo in questo modo dei boot in velocità, oltre a scarpe impermeabili e intensificazione per 30 secondi.
Continuando a splattare o aiutare i compagni in questo periodo, si può prolungare ulteriormente la Trance Ittica per qualche secondo.
Con la versione 11.0.0 è ora possibile vedere la salute rimasta a un avversario quando viene colpito, indicata con una barra che appare sopra la sua testa dell'avversario per alcuni secondi, a meno che non si sia riparato dietro una copertura o si sia tuffato nel suo inchiostro.
Con la versione 11.0.0 vengono introdotti dei cambiamenti al bilanciamento per quanto riguarda la possibilità di colpire gli avversari. L'hit box è stata leggermente rimpicciolita per la forma di mollusco, cosa che rende più difficile attaccare e più facile evadere.
Infine, tra le maggiori novità c'è il Salto al buio, una nuova abilità che permette ai giocatori di saltare verso i loro compagni senza che il team avversario possa vedere dove atterreranno. Per evitare che un team sopravanzi gli avversari troppo facilmente grazie a questo vantaggio, il tempo di volo per i salti super è stato aumentato in relazione alla distanza coperta, ma solo se si utilizza equipaggiamento con l'abilità Salto al buio.