Splatoon 3 ha ricevuto oggi il grosso Update 11 con tante novità nel sistema di combattimento

Splatoon 3 si è aggiornato oggi con il grosso Update 11.0.0 che introduce numerose novità e cambiamenti al sistema di combattimento e non solo, migliorando il gioco in vari modi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/01/2026
Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Nintendo ha pubblicato oggi l'Update 11.0.0 per Splatoon 3, che introduce numerose novità e modifica diversi aspetti anche del sistema di combattimento, dimostrandosi un aggiornamento particolarmente importante.

L'update era stato annunciato nei giorni scorsi ed è giunto puntuale nella giornata di oggi, 29 gennaio, portando con sé numerose novità che vanno dalle modifiche alle meccaniche del gameplay e modalità e opzioni, oltre a un aggiornamento generale del software in termini di correzioni e miglioramenti.

Si tratta di un aggiornamento ovviamente gratuito e automatico, che viene richiesto all'avvio del gioco o effettuato in background senza richiedere molto tempo, ma comunque ricco di elementi.

Le novità principali dell'update

Tra le novità di maggior rilievo c'è la Trance Ittica, ovvero uno status a cui i giocatori accedono una volta che riescono a slattare più avversari in rapida successione, con un fiotto d'inchiostro che li circonda ottenendo in questo modo dei boot in velocità, oltre a scarpe impermeabili e intensificazione per 30 secondi.

Continuando a splattare o aiutare i compagni in questo periodo, si può prolungare ulteriormente la Trance Ittica per qualche secondo.

Con la versione 11.0.0 è ora possibile vedere la salute rimasta a un avversario quando viene colpito, indicata con una barra che appare sopra la sua testa dell'avversario per alcuni secondi, a meno che non si sia riparato dietro una copertura o si sia tuffato nel suo inchiostro.

Con la versione 11.0.0 vengono introdotti dei cambiamenti al bilanciamento per quanto riguarda la possibilità di colpire gli avversari. L'hit box è stata leggermente rimpicciolita per la forma di mollusco, cosa che rende più difficile attaccare e più facile evadere.

Infine, tra le maggiori novità c'è il Salto al buio, una nuova abilità che permette ai giocatori di saltare verso i loro compagni senza che il team avversario possa vedere dove atterreranno. Per evitare che un team sopravanzi gli avversari troppo facilmente grazie a questo vantaggio, il tempo di volo per i salti super è stato aumentato in relazione alla distanza coperta, ma solo se si utilizza equipaggiamento con l'abilità Salto al buio.

