Splatoon 3 ha ricevuto oggi il grosso Update 11 con tante novità nel sistema di combattimento

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, Nintendo ha pubblicato oggi l'Update 11.0.0 per Splatoon 3, che introduce numerose novità e modifica diversi aspetti anche del sistema di combattimento, dimostrandosi un aggiornamento particolarmente importante.

L'update era stato annunciato nei giorni scorsi ed è giunto puntuale nella giornata di oggi, 29 gennaio, portando con sé numerose novità che vanno dalle modifiche alle meccaniche del gameplay e modalità e opzioni, oltre a un aggiornamento generale del software in termini di correzioni e miglioramenti.

Si tratta di un aggiornamento ovviamente gratuito e automatico, che viene richiesto all'avvio del gioco o effettuato in background senza richiedere molto tempo, ma comunque ricco di elementi.