God of War: la serie TV di Prime Video ha trovato il suo Thor, ecco chi è

Amazon e Sony hanno annunciato che Thor verrà interpretato da Ólafur Darri Ólafsson , uno degli attori principali della serie Severance nonché uno dei principali sospettati come interprete del personaggio in questione da un po' di tempo a questa parte, stando alle voci di corridoio che vengono dunque confermate a questo punto.

Proseguono i lavori sulla serie TV di God of War presso Amazon Prime Video, e la notizia di oggi è il nome dell' attore che interpreterà Thor , uno degli antagonisti di Kratos nella storia del gioco e probabilmente anche nella serie.

Il cast si sta svelando

Thor compare in un teaser all'interno del God of War del 2018, e poi rappresenta l'antagonista principale in God of War Ragnarok, presentandosi come un combattente enorme e decisamente ostico anche rispetto al pantheon affrontato in precedenza da Kratos.

Ólafur Darri Ólafsson

Con la serie TV che dovrebbe seguire piuttosto fedelmente gli eventi dei recenti videogiochi, possiamo immaginare una figura simile anche per il Thor dell'adattamento televisivo.

"Un tempo fedele soldato di Asgard e braccio destro di suo padre, Thor è ora solo l'ombra di se stesso, affogando nell'alcol e cercando di non pensare al prezzo che ha pagato", si legge nella descrizione del personaggio della serie TV.

"Tenere a distanza sua moglie e i suoi figli non ha fatto altro che aumentare il suo isolamento, ma il potere (e il pericolo) del Dio del Tuono è ancora lì, appena sotto la superficie".

Per il resto, nei giorni scorsi abbiamo visto gli attori che interpreteranno Kratos, la dea Sif e Heimdall.