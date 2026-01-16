Svelata l'attrice della dea Sif nella serie TV di God of War di Prime Video

L'attrice australiana vanta una carriera che spazia tra film d'azione, horror e produzioni romantiche. Tra i suoi ruoli più noti figurano la commedia romantica zombie Warm Bodies (2013) e la serie britannica A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe (2018).

Prosegue la pre-produzione

Nella serie vestirà i panni di Sif, dea della terra, del raccolto e della famiglia, introdotta in God of War: Ragnarök. Figura autorevole tra gli Aesir, è la moglie di Thor, madre biologica di Thrud e madre adottiva dei fratelli Magni e Modi.

Teresa Palmer

Con il suo ingresso, Teresa Palmer si aggiunge al cast finora confermato dell'adattamento live action. Al momento, l'unico altro nome ufficiale è Ryan Hurst, scelto per interpretare il protagonista Kratos.

La serie TV di God of War è una produzione Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind). Sarà distribuita in esclusiva su Prime Video, che ha già ordinato due stagioni. La pre‑produzione è attualmente in corso a Vancouver, mentre il casting prosegue.