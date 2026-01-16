0

Svelata l'attrice della dea Sif nella serie TV di God of War di Prime Video

Teresa Palmer sarà Sif nella serie TV di God of War di Prime Video. L'attrice si unisce a Ryan Hurst, scelto per il ruolo di Kratos.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/01/2026
Sif in God of War: Ragnarok
God of War Ragnarok
God of War Ragnarok
Articoli News Video Immagini

Un report di Deadline ha rivelato un nuovo membro del cast principale dell'attesa serie TV di God of War prodotta da Prime Video. Si tratta di Teresa Palmer, che interpreterà la dea norrena Sif.

L'attrice australiana vanta una carriera che spazia tra film d'azione, horror e produzioni romantiche. Tra i suoi ruoli più noti figurano la commedia romantica zombie Warm Bodies (2013) e la serie britannica A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe (2018).

Prosegue la pre-produzione

Nella serie vestirà i panni di Sif, dea della terra, del raccolto e della famiglia, introdotta in God of War: Ragnarök. Figura autorevole tra gli Aesir, è la moglie di Thor, madre biologica di Thrud e madre adottiva dei fratelli Magni e Modi.

Teresa Palmer
Teresa Palmer
Fallout Shelter diventa un reality show di Prime Video dove i concorrenti si sfidano dentro un Vault Fallout Shelter diventa un reality show di Prime Video dove i concorrenti si sfidano dentro un Vault

Con il suo ingresso, Teresa Palmer si aggiunge al cast finora confermato dell'adattamento live action. Al momento, l'unico altro nome ufficiale è Ryan Hurst, scelto per interpretare il protagonista Kratos.

La serie TV di God of War è una produzione Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind). Sarà distribuita in esclusiva su Prime Video, che ha già ordinato due stagioni. La pre‑produzione è attualmente in corso a Vancouver, mentre il casting prosegue.

#Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Svelata l'attrice della dea Sif nella serie TV di God of War di Prime Video