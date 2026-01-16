Code Vein 2 presenta lo stravagante ed enigmatico Zenon Gryfgote con un trailer in stile musical

Man mano che ci avviciniamo alla data di uscita di Code Vein 2 , Bandai Namco continua a svelare i protagonisti del nuovo action GDR attraverso una serie di trailer dedicati. Quello incentrato su Zenon Gryfgote è senza dubbio il più singolare: oltre a essere un personaggio già di per sé enigmatico, il filmato assume la forma di un vero e proprio musical , scritto, diretto e cantato da lui stesso, intervallato da brevi sequenze di gameplay.

Genio, eretico e cantante

"Un ricercatore senza pari, un polimata il cui genio abbraccia ogni campo immaginabile. Le sue scoperte costituiscono le fondamenta stesse su cui è costruita la moderna società dei Revenant", recita la descrizione offerta da Bandai Namco. "Spinto da una curiosità al limite della follia, si avventurò in ricerche proibite. Per queste trasgressioni venne esiliato e rinchiuso nell'Insula Carcere, dove sconta una pena che supera i diecimila anni."

Zenon Gryfgote sarà uno dei tanti personaggi che incontreremo nei nostri viaggi nel tempo di Code Vein 2, nel tentativo di modificare il passato per sventare una catastrofe che ha portato umani e Redividi sull'orlo dell'estinzione. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 30 gennaio su PS5, Xbox Series X|S e PC, anticipato da una demo con l'editor della creazione del personaggio il 23 gennaio.