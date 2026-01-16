La Earnest Evans Collection è disponibile, per la gioia dei retrogamer

Limited Run Games ha annunciato la disponibilità della versione PC della Earnest Evans Collection , che costa 19,99 euro . Come ricorderete, le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 sono state rinviate al 19 febbraio 2026. Comunque sia, la raccolta include i titoli di Wolf Team (Telenet), che compongono una trilogia: El Viento, Earnest Evans e Anett Futatabi .

Dettagli

El Viento è un platform action. Fu pubblicato originariamente per Sega Mega Drive il 20 settembre 1991 in Giappone. Arrivò i Nord America nel novembre 1991. Earnest Evans è sempre un platform, ma di stampo più avventuroso. Fu pubblicato su Mega-CD il 20 dicembre 1991, seguito dalla versione Mega Drive nel marzo 1992 in Nord America. Anett Futatabi, infine, è un picchiaduro a scorrimento. Fu pubblicato per Mega-CD il 30 marzo 1993 in Giappone.

Qui da noi in Italia sono titoli quasi sconosciuti, cui solo pochi appassionati riuscirono a giocare, vista l'assenza di una distribuzione europea. In particolare Anett Futatabi è il meno conosciuto dei tre. Ci si poteva comunque rivolgere al mercato dell'importazione, ma i prezzi erano spesso molto più alti.

La raccolta comprende gli "Incredibili filmati animati di Earnest Evans e Annet Returns, realizzati dai geniali creatori di MADHOUSE (Trigun, Cardcaptor Sakura e altri)"; La "Colonna sonora magistrale dell'acclamato compositore di videogiochi Motoi Sakuraba (Star Ocean, Tales of Phantasia, Mario Golf, Valkyrie Profile e altri)"; di Earnest Evans è presente sia la versione CD, sia quella su cartuccia (hanno storie diverse); aggiunte le opzioni di riavvolgimento dell'azione, e di salvataggio di stato.

Se vi interessa, correte su Steam.