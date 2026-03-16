Questo progetto di conversione di The Secret of Monkey Island su C64 sembra eccellente

The Secret of Monkey Island è già stato convertito per Commodore 64, ma molti hanno criticato il progetto per i suoi evidenti limiti. Chiaramente non è facile convertire il titolo di Lucasfilm sul vecchio computer a 8-bit di casa Commodore, ma è comunque difficile accontentare i videogiocatori. Chissà se questro nuovo progetto di conversione di The Secret of Monkey Island sarà più gradito.
Un gran lavoro
Il lavoro di conversione è portato avanti da Joachim Ljunggren, uno sviluppatore appassionato che ha lanciato addirittura un sito ufficiale per promuoverlo.
Oltre a visionare tanti artwork e alcune clip work in progress, che mostrano il gameplay con risorse provvisorie, sul sito possiamo anche leggere:
"I lavori su The Secret of Monkey Island sono in corso. Stiamo convertendo il gioco completo per il Commodore 64. Il mio compito in questo progetto è di convertire tutta la grafica per Commodore 64. Si tratta di un duro lavoro che comporta di disegnare a mano ogni sfondo, così come le animazioni e i personaggi."
Sulla data di lancio viene detto: "sarà pubblicato in futuro. Nel frattempo, continuerò a pubblicare qui sul sito dei nuovi disegni." Viene anche detto che del codice se ne sta occupando Andreas Larsson.
Insomma, non ci resta che attendere. Che senso ha convertire The Secret of Monkey Island su Commodore 64 oggi? Probabilmente nessuno, ma non è proprio questo il bello di un'operazione simile? Inoltre, quale maggior segno d'amore per l'opera di Ron Gilbert?