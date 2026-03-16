Questo progetto di conversione di The Secret of Monkey Island su C64 sembra eccellente

The Secret of Monkey Island è già stato convertito per Commodore 64, ma molti hanno criticato il progetto per i suoi evidenti limiti. Chiaramente non è facile convertire il titolo di Lucasfilm sul vecchio computer a 8-bit di casa Commodore, ma è comunque difficile accontentare i videogiocatori. Chissà se questro nuovo progetto di conversione di The Secret of Monkey Island sarà più gradito.