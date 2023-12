The Secret of Monkey Island è stato finalmente convertito per Commodore 64

The Secret of Monkey Island è stato finalmente convertito su Commodore 64. Sì, avete capito bene. Diciamo che è il gioco che non ti aspetti a fine 2023. Naturalmente è stato pubblicato in forma gratuita e finora i detentori dei diritti non hanno avuto niente da eccepire. Del resto difficilmente qualcuno sarebbe riusito a monetizzare una versione C64 del gioco.