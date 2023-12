Skull and Bones: i primi commenti alla closed beta non sono per niente positivi

Skull and Bones è in closed beta , ma i primi commenti dei beta tester non sono per niente positivi. Anzi, alcuni hanno dichiarato di aver abbandonato il gioco in anticipo, senza consumare le sei ore disponibili per giocarci.

Un progetto complicato

Nato come spin off di Assassin's Creed IV: Black Flag, Skull and Bones è un progetto complicato. Reduce da dieci anni di sviluppo, è stato rinviato ben otto volte. Attualmente ha una data d'uscita fissata al 16 febbraio 2024.

Quelli che hanno potuto provare la closed beta però, non sembrano affatto soddisfatti. Tutto è nato da un post su Reddit in cui l'utente achilleasa ha detto di aver abbandonato il gioco dopo la prima ora, perché estremamente noioso.

La descrizione non è per niente entusiasta, visto che si parla di una specie di walking simulator con dei dialoghi mediocri, almeno all'inizio. "Passi il tempo a guardare noiosissime sequenze filmate, dialoghi infiniti tra i PNG e a svolgere fetch quest. È letteralmente un walking simulator. A un certo punto però, senza motivo, si viene gettati nel menù del crafting. Io non voglio costruire un cannone. Non ho ancora idea di come siano questi oggetti. Lasciatemi giocare."

Al suo commento se ne sono aggiunti molti altri, con il post che ha ormai superato le 1.500 risposte. Molti hanno sposato quanto detto da Achilleasa, affermando di averci giocato per meno tempo del concesso e spiegando come il gioco abbia ancora alcuni dei problemi della beta di due anni fa, nonostante fossero stati segnalati.