Paranoid disponibile, con già molte recensioni negative su Steam

Disponibile Paranoid , la nuova avventura horror estrema di Madmind Studio, che però non sembra stia piacendo molto, considerando che le recensioni su Steam sono per la maggior parte negative .

Cosa non va

Paranoid è un horror psicologico che racconta la storia di Patrick Calman, un uomo di 31 anni che ha perso l'intera famiglia in circostanze misteriose: i suoi genitori sono morti in modo brutale e sua sorella è scomparsa improvvisamente per ragioni sconosciute.

Diventanto praticamente un recluso, Calman riceve una telefonata da quella che sembra essere sua sorella. La sua vita cambia così radicalmente.

Nonostante le premesse intriganti e la solità esecuzione estrema degli sviluppatori di Agony e Succubus, gli utenti lo stanno criticando per la durata molto bassa (sotto le tre ore) e per una seconda parte molto debole rispetto alla prima.

Secondo alcune recensioni, si potrebbe arrivare alla fine in meno di un'ora e mezza se non ci fossero dei puzzle macchinosi fatti appositamente per rallentare i giocatori.

Oltre a ciò, ci sarebbero anche tanti problemi di performance e moltissimi bug, con crash assortiti. Tutti questi problemi spiegano perché attualmente il 68% delle recensioni sono negative. Va detto che per ora non lo hanno recensito in molti, dato che ci sono soltanto 67 recensioni sulla pagina Steam.

Comunque sia, se vi interessa Paranoid potete acquistarlo per 24,50€.