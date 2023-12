The Callisto Protocol, il game director sta lavorando a un nuovo gioco

Glen A. Schofield , l'autore di The Callisto Protocol , sta lavorando a un nuovo videogioco , nonostante l'insuccesso del suo recente survival horror. Purtroppo non ha condiviso molti dettagli, considerando anche che lo sviluppo dovrebbe essere nelle fasi iniziali.

Un progetto nuovo

"Anche se ho fatto una pausa, sono stato impegnatissimo, e non solo a disegnare," ha scritto Schofield, per poi aggiungere: "Qualcosa nel mondo dei videogiochi di nuovo ed emozionante. Non vedo l'ora di darvi altre informazioni dopo Capodanno!"

Come già detto, per ora i dettagli sono soltanto questi, quindi praticamente nulli. Comunque sia è bello sapere che Schofield non si sia arreso dopo The Callisto Protocol, le cui vendite lo hanno portato ad abbandonare il suo vecchio studio di sviluppo, e voglia provarci ancora. In fondo perdere l'autore di Dead Space sarebbe negativo per l'intero mondo dei videogiochi.

Chissà se il prossimo gioco di Schofield sarà di nuovo un horror o se si dedicherà a qualcosa di completamente diverso.