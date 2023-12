Battlefield 2042: le statistiche del 2023 sono ottime

Ripresa

I dati di Battlefield 2042

Vediamo i dati condivisi dall'editore:

387 milioni di missioni settimanali totali completate

996 milioni di rianimazioni totali

763 milioni di partite giocate

In totale sono state create 983.000 esperienze Battlefield Portal. Le ere più popolari sono state:

Conquest of Ages'

BF World Tour

1942 Rendezvous

Queste sono state le cinque armi più usate:

G57

G428

VHX-D3

MCS-880

LCMG

Questo è quanto. Quindi ora non ci resta che aspettare le reazioni alla Stagione 7, che sarà lanciata a marzo 2024 con più di una mappa extra.

Per il resto vi ricordiamo che Battlefield 2042 è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.