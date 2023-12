Avatar: La Via dell'Acqua, il cosplay di Kiri da Alyson Tabbitha è magnifico

Alyson Tabbitha ha realizzato un cosplay di Kiri, uno dei personaggi più interessanti del film Avatar: La Via dell'Acqua, e come si può vedere dalle foto anche stavolta il risultato è magnifico.

Capace di totalizzare incassi per oltre 2 miliardi di dollari, Avatar: La Via dell'Acqua ha rilanciato alla grande la saga cinematografica creata e diretta da James Cameron, in attesa dei prossimi capitoli.

Nel sequel Kiri è una Na'vi quattordicenne, figlia adottiva di Jake Sully e Neytiri. La sua vera madre è l'avatar di Grace Augustine, la dottoressa interpretata da Sigourney Weaver nell'originale Avatar.